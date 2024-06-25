الرياضة

مصير طاقم حكام مباراة القمة بعد إلغائها رسميا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت قصة قمة الكرة المصرية بين أمام الزمالك والتي كانت ستجمعهم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبات مصير طاقم الحكام الاسباني محل تساؤل للجميع خاصة بعد وصولهم للقاهرة منذ ساعات.

لا شأن لهم وسيحصلون على مستحقاتهم

وقرر اتحاد الكرة تسديد كافة البدلات للطاقم التحكيمي والمقرر 40 ألف دولار للطاقم المكون من 6 أفراد.

ويضم المبلغ  تكاليف تذاكر الطيران لهم من إسبانيا إلى القاهرة والعكس، وتكاليف إقامتهم لمدة ليلتين على الأقل بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة، إضافة لنفقات تنقلاتهم داخل مصر خلال فترة تواجدهم قبل وبعد إدارة المباراة.

ويذكر أن الزمالك اعتذر عن خوض القمة رسميا بداعي الظروف القهرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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