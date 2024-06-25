نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير طاقم حكام مباراة القمة بعد إلغائها رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت قصة قمة الكرة المصرية بين الأهلي أمام الزمالك والتي كانت ستجمعهم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبات مصير طاقم الحكام الاسباني محل تساؤل للجميع خاصة بعد وصولهم للقاهرة منذ ساعات.

لا شأن لهم وسيحصلون على مستحقاتهم

وقرر اتحاد الكرة تسديد كافة البدلات للطاقم التحكيمي والمقرر 40 ألف دولار للطاقم المكون من 6 أفراد.

ويضم المبلغ تكاليف تذاكر الطيران لهم من إسبانيا إلى القاهرة والعكس، وتكاليف إقامتهم لمدة ليلتين على الأقل بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة، إضافة لنفقات تنقلاتهم داخل مصر خلال فترة تواجدهم قبل وبعد إدارة المباراة.

ويذكر أن الزمالك اعتذر عن خوض القمة رسميا بداعي الظروف القهرية.