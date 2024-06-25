نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هولندا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا 2024 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب هولندا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب النمساوي، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

موعد مباراة هولندا ضد النمسا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا مع نظيره النمسا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل هولندا المتوقع لمواجهة النمسا

حراسة المرمى: فيربروجين.

في خط الدفاع: دومفريس، دي فري، فان دايك، وناثان أكي.

في خط الوسط: شوتين، سيمونس، ريندرز.

وفي الهجوم: فريمبونج، ديباي، وكودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد النمسا في أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، وستنقل مباراة هولندا ضد النمسا عبر قناة beIN Sports Max 2HD.