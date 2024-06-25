نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مشروع قائد تاريخي للأبيض".. الزمالك يكشف حقيقة رحيل زيزو ومفاوضات ساحر المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن مصير نجم الفريق، أحمد سيد زيزو من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى زيزو هذا العام العديد من العروض الخارجية للرحيل عن الزمالك من مختلف الدوريات الخليجية وبقيمة ضخمة من الأموال.

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وعلق سالم عن وجود مفاوضات مع أشرف بن شرقي: " بالتأكيد اسم بن شرقي كان من ضمن المرشحين بقوة هذا الصيف".

وتابع:" توقفت المفاوضات بسبب ارتفاع سعر الدولار، خاصة وأن اللاعب يحصل على راتب ضخم مقارنتا بلاعب مصري قريب من مستواه يحصل على رقم أقل، هذا ليس مستحبًا".

وعن رحيل أحمد زيزو قال: "زيزو نجم كبير وأصبح نموذج ورمز للزمالك كثل توتي مع روما، ويخطط أن يبقى رمزا للزمالك مدى الحياة، زيزو لن يضحي بكل ما وصل له عند الجماهير من أجل الأموال، هو مشروع كابتن تاريخي للزمالك".

وأنهى: " شيكابالا سيتواجد بترحيب دائم داخل الأبيض مدى الحياة لو أراد أن يستمر في اللعب".

