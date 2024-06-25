نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة في تعاقد تشيلسي مع ويليامز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة داخل نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن التعاقد مع نيكو ويليامز في سوق الانتقالات الصيفي الجاري من أجل تعزيز صفوف الفريق.



وارتبط نادي تشيلسي بالتعاقد مع نيكو ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي لتدعيم البلوز قادمًا.

ويلعب نيكو ويليامز خلال الفترة الجارية مباريات بطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب إسبانيا، حيث أنه لعب بشكل أساسي خلال أول مواجهتين وقدم خلالهما أداء مميز.

حقيقة تعاقد تشيلسي مع ويليامز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سكاي سبورت"، فإن نادي تشيلسي قرر صرف النظر عن فكرة التعاقد مع ويليامز من داخل بيلباو في الصيف.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يتخطى الـ60 مليون يورو لن يكون قادر على دفعه ولذلك لت يتعاقد مع موهبة إسبانيا.

