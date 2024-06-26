نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتمل تشكيل الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2024/2025 بعد نتائج مثيرة في دوري الدرجة الأولى محترفين. الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز بتروجيت: احتل صدارة مجموعة الصعود برصيد 64 نقطة.

تأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز. غزل المحلة: جاء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

تأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز. حرس الحدود: تأهل بعد المشاركة في دورة الترقي المنظمة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

واجه فرق سبورتنج، منتخب السويس، والترسانة.

تصدر ترتيب دورة الترقي برصيد 12 نقطة. نبذة عن الفرق الصاعدة بتروجيت و غزل المحلة تأهلا مباشرة بعد تصدرهما دوري الدرجة الأولى محترفين.

و تأهلا مباشرة بعد تصدرهما دوري الدرجة الأولى محترفين. حرس الحدود ضمن مقعده في الدوري الممتاز بعد تألقه في دورة الترقي. تفاصيل حول غزل المحلة يُعد غزل المحلة أحد الفرق البارزة التي صعدت إلى الدوري الممتاز.

سبق له التتويج بدرع الدوري المصري في موسم 1972/1973. بهذا التشكيل، تتجه الأنظار إلى موسم 2024/2025 في الدوري المصري الممتاز مع عودة فرق ذات تاريخ عريق وطموحات كبيرة.