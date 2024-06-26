نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل 2024-2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اكتمل تشكيل الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2024/2025 بعد نتائج مثيرة في دوري الدرجة الأولى محترفين.
الفرق الصاعدة إلى الدوري المصري الممتاز
بتروجيت:
- احتل صدارة مجموعة الصعود برصيد 64 نقطة.
- تأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.
غزل المحلة:
- جاء في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.
- تأهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.
حرس الحدود:
- تأهل بعد المشاركة في دورة الترقي المنظمة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.
- واجه فرق سبورتنج، منتخب السويس، والترسانة.
- تصدر ترتيب دورة الترقي برصيد 12 نقطة.
نبذة عن الفرق الصاعدة
- بتروجيت وغزل المحلة تأهلا مباشرة بعد تصدرهما دوري الدرجة الأولى محترفين.
- حرس الحدود ضمن مقعده في الدوري الممتاز بعد تألقه في دورة الترقي.
تفاصيل حول غزل المحلة
- يُعد غزل المحلة أحد الفرق البارزة التي صعدت إلى الدوري الممتاز.
- سبق له التتويج بدرع الدوري المصري في موسم 1972/1973.
بهذا التشكيل، تتجه الأنظار إلى موسم 2024/2025 في الدوري المصري الممتاز مع عودة فرق ذات تاريخ عريق وطموحات كبيرة.