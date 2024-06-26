نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود حرس الحدود للدوري المصري الممتار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعد فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي إلى الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على نظيره فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدفين مقابل هدف بختام الترقي.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق حرس الحدود بهدف دون رد سجله جلال الشرقاوي في الدقيقة الأخيرة.



وتعادل طارق السيد لسبورتنج في الدقيقة 20 من الشوط الثاني.

وخطف محمود ممدوح هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 5 من الوقت الضائع.



بهذه النتيجة يصعد فريق حرس الحدود بجوار فريق بتروجت وغزل المحله إلي الدوري المصري الممتاز.



أدار المباراة محمد عادل حكمً ساحه وعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعدًا أول، هاني عبدالفتاح مساعدًا ثاني، نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا

وعلى ستاد الترسانة تلقي فريق الترسانة بقيادة جمعة مشهور الهزيمة من فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق بهدف دون رد سجله أحمد صالح في الدقيقة 28 من الشوط الثاني.



بهذه النتيجة يترفع رصيد منتخب السويس عند النقطة 8 محتلااالمركز الثالث بينما تجمد رصيد فريق الترسانة عند النقطة 4 متذيل المجموعة

أدار اللقاء طاقم تحكيم نسائي مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، يارا عاطف مساعدًا أول، جمالات أحمد مساعدًا ثان، نور سمير حكمًا رابعًا.

ترتيب المجموعة

1- حرس الحدود 13 نقطة

2- سبورتنج 8 نقاط

3- منتخب السويس 8 نقاط

4- الترسانة 4 نقاط

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