بقيادة رونالدو.. تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة جورجيا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "فيلتنيس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة البرتغال وجورجيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البرتغال الرسمي لمواجهة جورجيا في أمم أوروبا 2024

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، أنطونيو سيلفا، دانيلو بيريرا، جونسالو إيناسيو.

خط الوسط: جواو نيفيس، جواو بالينيا، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، كونسيساو.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة البرتغال ضد جورجيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.