نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض برشلونة لخطف جوهرة الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على العرض الضخم الذي يجهزه برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.



وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن نيكو ويليامز البالغ من العمر 21 عامًا يمتلك عقدًا مع أتلتيك بيلباو يمتد حتى يونيو 2027.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قدم عرضًا من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز مقابل دفع 40 مليون يورو إلى أتلتيك بيلباو بالإضافة إلى انضمام إينيجو مارتينيز نجم دفاع البرسا إلى أتلتيك بيلباو.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي أتلتيك بيلباو رفضوا العرض الأول من برشلونة.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سوف يقدم عرضًا لأتلتيك بلباو يبلغ قدره نحو 55 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو كمكافآت مع إدخال إينيجو مارتينيز ضمن الصفقة.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تشيلسي وليفربول وأرسنال يتنافسون أيضًا على التعاقد مع نيكو ويليامز ولكن آرسنال هو النادي الوحيد الذي يرغب بالفعل في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن نيكو ويليامز كان قد شارك في 37 مباراة مع أتلتيك بيلباو في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 19 هدف آخرين.