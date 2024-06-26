كونتي يدعو نابولي لإظهار الغضب

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أحمد جودة - القاهرة -

قال المدير الفني لفريق نابولي أنطونيو كونتي، إنه يرغب في أن يظهر فريقه وجهًا غاضبًا في الموسم المقبل، كما أكد أنه سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في كل الانتقالات التي سيجريها فريقه هذا الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مدرب توتنهام وتشيلسي السابق تولى مسؤولية الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الدوري الإيطالي، الذي توج بلقبه في عام 2023.

واعترف كونتي أن الفرق الأخرى لديها موارد أكبر من نابولي، لكنه حث على تقليص الفجوة مع الفرق الأخرى من خلال العمل الجاد والمثابرة.

وأوضح كونتي في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء: "نحن قادمون من عام لم تسر فيه الأمور بشكل صحيح، يجب علينا إظهار وجه غاضب ورغبة في الثأر على أرض الملعب".

وأضاف: "نعلم جميعًا الشغف الكبير لكرة القدم في نابولي، من جانبنا سنحاول تغذية الشغف الذي نشعر به بالفعل، هذه مسؤوليتنا".

وتابع كونتي أنه سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في انتقالات الفريق هذا الموسم، مشيرًا إلى رغبته في بقاء المدافع الإيطالي الدولي جيوفاني دي لورينزو والجناح الجورجي كفيتشا كفاراتسيخليا في الفريق.

وأوضح كونتي: "كنت واضحًا للغاية لدى حديثي مع رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس، قبل الحديث عن الأمور التعاقدية والمالية، كان لدي شعورًا بالطمأنينة، بأنني سأكون صاحب القرار في من سيبقى في الفريق ومن سيتخذ مسارًا أخر".

وذكر: "أستطيع تفهم غضب دي لورينتيس بعد الموسم الماضي، لقد كان منزعجًا، دعونا نأمل في أن تعيد بطولة أمم أوروبا شغفه".

وأوضح كونتي: "بالنسبة لكفاراتسيخليا لا يوجد أي مشكلة، لدينا عقد وسأجلس مع المدير الرياضي والرئيس التنفيذي ووكيله واللاعب نفسه".