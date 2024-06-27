نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. تركيا تخطف بطاقة التأهل لدور 16 بعد الفوز على التشيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب تركيا الفوز على نظيره التشيكي بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهما بستاد فولكسبارك منذ قليل ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات بطولة كأس أمم أوروبا.

ملخص مباراة تركيا والتشيك

وبدأت أحداث مباراة تركيا والتشيك برتم هادئ نسبيا وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني وسجل هاكان تشالهان اوجلو في الدقيقة 50 صنع يوكسك وعادل توماس سوسيك النتيجة للتشيك في الدقيقة 65 صنعه له روبن هراناك وسجل جينك توسون في الدقيقة 90 بتمريرة لكوكسو.

ترتيب مجموعة تركيا والتشيك

1- البرتغال 6 نقاط

2- تركيا 6 نقاط

3- جورجيا 4 نقاط

4- التشيك نقطة