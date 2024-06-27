نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الجونة ومودرن فيوتشر في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح اليوم، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز وذلك بثلاث مواجهات مثيرة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الجونة ومودرن فيوتشر والذي جاء بقيادة خالد جمال الغندور.

ويعاونه كلًا من إبراهيم السوداني مساعد أول، أحمد عبد المنعم مساعد ثان، ويتواجد وليد عبد الرازق حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد عباس قابيل ويعاونه علاء صبري.

موعد مباراة الجونة ومودرن فيوتشر في الدوري المصري

تنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد خالد بشارة في الجونة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مواجهات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.