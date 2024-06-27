نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي يختار اسم مفاجئ بديلًا لـ محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار مفاجئ اتخذه البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بخصوص بديل محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024، بعد رفض نادي ليفربول الإنجليزي السماح لقائد المنتخب الوطني بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

كواليس اجتماع ميكالي مع وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة

قال شوبير في تصريحاته الإذاعية على راديو أون سبورت إف إم: "ميكالي اختار نجمًا مفاجئًا من خارج الأهلي والزمالك كبديل لمحمد صلاح في أولمبياد باريس 2024 بعد رفض ليفربول السماح بانضمام قائد الفراعنة للأولمبياد".

أضاف شوبير: "بعد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، وجمال علام رئيس اتحاد الكرة، حدد ميكالي اسم مصطفى فتحي، لاعب فريق بيراميدز، للانضمام لقائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 ليكون بديلًا لمحمد صلاح في دورة الألعاب الأولمبية".

موعد انطلاق أولمبياد باريس 2024

ستقام أولمبياد باريس 2024 في فرنسا خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلًا من إسبانيا، وجمهورية الدومينيكان، وأوزبكستان.

مجموعات أولمبياد باريس 2024