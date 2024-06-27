نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تفاصيل العروض الخليجية لنجوم الأهلي.. بينها 4 مليون يورو لضم "النجم المعار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلاحق العروض الخليجية ثلاثة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدف ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط حالة من الغموض حول مستقبلهم مع القلعة الحمراء وعدم حسم المدرب السويسري مارسيل كولر لموقفهم النهائي.

عروض الخليج تستهدف ثلاثي الأهلي

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي أن هناك اهتمامًا خليجيًا كبيرًا بثلاثي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تلقى الجزائري أحمد قندوسي، الذي يلعب حاليًا معارًا لفريق سيراميكا كليوباترا، عرضًا بقيمة 4 ملايين يورو من أحد الأندية الإماراتية.

وضع أحد فرق الدوري الإماراتي أحمد قندوسي ضمن قائمة أهدافه للموسم المقبل، ويستعد للدخول في مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب. ويعرض النادي الإماراتي على قندوسي راتبًا يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليون يورو سنويًا.

مارسيل كولر سيحدد مصير أحمد قندوسي خلال الأسابيع المقبلة، سواء بعودته للفريق الموسم المقبل أو بالسماح له بالرحيل. قندوسي يرغب في مغادرة الأهلي إذا لم يعد للفريق بعد انتهاء فترة إعارته.

تلقى المالي أليو ديانج عرضًا من نادي الخلود السعودي للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي المقبل. من المتوقع عقد جلسة بين مسؤولي النادي واللاعب لمناقشة العرض قريبًا. كما أن الفريق السعودي مهتم أيضًا بضم الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

من المتوقع أن يتم حسم مستقبل الثلاثي، أحمد قندوسي، أليو ديانج، بيرسي تاو، في الفترة المقبلة، لتحديد موقفهم من الاستمرار مع الأهلي أو الانتقال إلى أندية أخرى.