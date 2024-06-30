نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم نظيره جورجيا مساء اليوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب "راين إينرجي ستاديوم"، وذلك في إطار دور الـ16 بكأس أمم أوروبا.

وكان قد تأهل الماتدور إلى دور الـ16 باليورو بعد صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة والفوز في ثلاث مباريات، كما تأهل منتخب جورجيا إلى نفس الدور بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في لقاء والتعادل في آخر وخسارة مباراة.

موعد مباراة إسبانيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد جورجيا اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد جورجيا في كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة إسبانيا ضد جورجيا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.