نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| جيمس بيرس يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" حقيقة رحيل فان دايك إلى الدوري السعودي وموقف ليفربول الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسعى أندية الدوري السعودي في مواصلة خطوة استقطاب نجوم أوروبا إلى دوري روشن، خلال المواسم الماضية والتي شهدت انتقال العديد من اللاعبين إلى المملكة العربية السعودية.

ونجحت الكرة السعودية في ضم عمالقة أوروبا في المواسم الأخيرة على سبيل المثال، كريستيانو رونالدو ونيمار وساديو ماني وبروزوفيتش وميتروفيتش وفيرمينيو وجابري فيجا وماكسيمن وفرانك كيسيه وادوارد ميندي وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وجوتا وياسين بونو.

- حقيقة انتقال فان دايك للسعودية

وارتبط اسم المدافع فان دايك، قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول، بالانتقال إلى أحد كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشف جيمس بيرس صحفي ذا أتلتيك الإنجليزية وأحد المقربين من فريق ليفربول في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي:" جميع المفاوضات بين إدارة الريدز وفان دايك توقفت بسبب مشاركة اللاعب في يورو 2024".

وتابع:" إدارة ليفربول لا تنوي إطلاقا رحيل اللاعب ولا تفكر في ذلك".

وأختتم:" ليفربول لم يتلقى أي عروض رسمية أو شفهية من الأندية السعودية للتعاقد مع المدافع الهولندي".

على جانب آخر، يخطط أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في الحفاظ على العديد من اللاعبين المخصرمين قي الموسم القادم، خاصة في خط الدفاع بعد تأكد رحيل المدافع الكاميروني ماتيب هذا الصيف.

