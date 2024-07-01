نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن عن مفاجأة مثيرة في حفل تقديم "مبابي" الرسمي للجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن عشاق كرة القدم على موعد مع تحطيم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري على ملعب البرنابيو يوم السادس عشر من يوليو المقبل ،، وذلك بعدما كشفت تقارير صحفية عن أن ريال مدريد جهز مفاجآت لجماهيره بشأن تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي ،، كلاعب رسمي في صفوف "الميرنجي" وذلك بعد التعاقد معه رسميا خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية فسيتم تقديم مبابي للجماهير بشكل رسمي داخل ملعب "سانتياجو برنابيو"، معقل ريال مدريد، يوم 16 يوليو المقبل.

وذكرت المصادر أن الملكي يجهز مفاجأة إذ سيستعرض النادي المميزات التي أضيفت لملعب "سانتياجو برنابيو"، خلال حفل تقديم مبابي.

وسيكون تقديم مبابي تحت سقف مغلق في البرنابيو والذي يعد أحد المميزات التي بات يتمتع بها الملعب عقب تطويره الأخير.

- تفاصيل عقد مبابي مع ريال مدريد

وكشفت عدة تقارير صحفية، في وقت سابق، أن كيليان مبابي انضم لريال مدريد بعقد لمدة 5 سنوات مقبلة قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ويحصل على راتب 15 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى أنه يحصل على 150 مليون مكافأة توقيع.

- (15) مليون يورو راتب سنوي.

- (30) مليون يورو مكافأة سنوية.

- (75) مليون يوور إجمالي الرواتب.

- (150) مليون يورو إجمالي ما يحصل عليه مكافأة توقيع.

- (45) مليون يورو إجمالي ما يحصل عليه سنويا.

- (225) مليون يورو إجمالي الصفقة.

- ريال مدريد يسجل مبابي وإندريك فى الموقع الرسمى

سجل نادي ريال مدريد الإسباني الثنائي كيليان مبابي وإندريك في الموقع الرسمي بداية من اليوم الأول من يوليو، حيث أصبح اللاعبان بشكل رسمي في النادي الملكي.

وظهر الثنائي بالفعل على الموقع الإلكتروني للنادي الأبيض كجزء من قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي، وظهر كلاهما بالقميص الجديد لموسم 2024-25 من خلال صورة "فوتوشوب"، ودون رقم.