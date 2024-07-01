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أحمد جودة - القاهرة - نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية من تسجيل هدفه رقم 3000 المارد الأحمر، في المواسم المكتملة من بطولة الدوري العام.

السولية يسجل الهدف 3000 للأهلي في المواسم المكتملة من بطولة الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش المقامة الأن، ضمن المنافسات المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



وافتتح إعصار الاهداف اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 13 من عمر المباراة، وعزز النتيجة محمد عبد المنعم بعد تمريرة من حسين الشحات في لدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وضاعف النتيجة عمرو السولية بهدف في الدقيقة 32، ليصبح هدفه رقم 3000 في كل المواسم مع الأهلي.



ودخل الاهلي مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: وسام أبو علي. ‏

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏