نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حجازي يحسم مصيره مع اتحاد جدة.. ويكشف تفاصيل عرض نيوم السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، ونادي اتحاد جدة، عن موقفه من الرحيل عن صفوف فريقه الحالي، والانتقال إلى إحدى الفرق السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال أحمد حجازي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة MBC MASR 2: "تجربتي مع اتحاد جدة ناجحة جدًا وانتقالي له كان في بداية مشروع العودة للبطولات".



وتابع: "الصفقات العالمية التي انضمت للدوري السعودي تضيف لقيمة التجربة وتشعرني بالأجواء الأوروبية".



وأضاف: "هناك اختلاف في غرفة ملابس الاتحاد عن الدوريات الاوروبية والدوري المصري".



وأكمل: "منذ أول يوم لي بالاتحاد حسيت بوجود ترابط بين اللاعبين، وبيئة مناسبة".



وأوضح: "أنا لازلت في صفوف اتحاد جدة وعقدي ممتد لموسمين، وإدارة نادي الاتحاد لم تتحدث مع نهائيًا بشأن موقفي مع الفريق، ولم يتم إبلاغي بأي شئ آخر".



وبالحديث عن حقيقة تلقيه عرضا من نادي نيوم السعودي، قال حجازي: لدي عروض من داخل السعودية ومن خارجها لكن القرار ليس بيدي".



وأردف: "منذ انضمامي لاتحاد جدة، الأهلي يتواصل معي بشكل دائم منذ الرحيل عن صفوفه لكن بشكل ودي".



واستطرد: "الأهلي فريق بطولات وأحب أن العب بصفوفه مرة أخرى، ويشرفني ذلك، لكن عن طريق نادي اتحاد جدة".



واختتم أحمد حجازي حديثه قائلًا: "منتخب مصر بالنسبة لي خط أحمر، وأسعد لحظة في حياتي، عند عزف النشيد الوطني، ونادي اتحاد جدة يعلم مدى حبي للمنتخب".