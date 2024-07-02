نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال سوسيداد على أعتاب أتلتيكو مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن توصل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق من أجل تدعيم خط دفاعه بالتعاقد مع روبين لو نورماند نجم دفاع منتخب إسبانيا وريال سوسيدادفي فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أنه يوجد اتفاق بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد على رحيل لو نورماند مقابل 30 مليون يورو.



وأوضح فابريزيو رومانو أن أتلتيكو مدريد كان قد اتفق على البنود الشخصية في عقد لو نورماند قبل فترة، حيث كان لو نورماند يمني النفس بالانضمام إلى صفوف أتلتيكو مدريد.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن لو نورماند البالغ من العمر 27 عامًا ولد في فرنسا ويلعب في خانة قلب الدفاع بالقدم اليسرى وتصل قيمته في سوق اللاعبين نحو 35 مليون يورو.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن لو نورماند انضم إلى ريال سوسيداد في عام 2016 قادمًا من لوريان الفرنسي وأثناء مشواره مع ريال سوسيداد حضر في 180 مباراة وسجل 6 أهداف.



ولفت فابريزيو رومانو أن لو نورماند ساهم في تتويج ريال سوسيداد بلقب كأس إسبانيا في عام 2020 وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني في أكتوبر 2021.