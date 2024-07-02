نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساني: سيطرة كروس قد "تلحق الأذى" بإسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جناح منتخب ألمانيا لوروا سانيه إن فريقه قادر على "الحاق الأذى" بإسبانيا، الجمعة في ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بفضل العودة المميزة لزميله في خط الوسط توني كروس.

أضاف جناح بايرن ميونيخ البالغ 28 عامًا ان بطل العالم 2014 توني كروس، العائد للمنتخب بعد اعتزاله دوليًا قبل ثلاث سنوات، قد ساهم بمنح ألمانيا السيطرة "لم نكن مستقرين قبل ذلك بما فيه الكفاية، وكان هذا الأمر بمثابة نقطة ضعف كبيرة لنا".

تابع "تخلّص (كروس) من هذا الضعف من خلال هدوئه. تجري الأمور بشكل جيّد راهنًا ونحن سعداء لعودته وجعلنا أقوى".

وفي مشاركته الأولى كأساسي لعام 2024، عانى سانيه لايجاد ايقاعه أمام الدنمارك، لكنه وفّر السرعة وراء الخطوط.

قال الجناح السابق لمانشستر ستيي الإنكليزي إنه "لا يزال من غير الواضح" ما إذا كان سيلعب أساسيًا أم لا، بيد ان الفريق يثق بقرارات المدرّب يوليان ناغلسمان "وهذا ما يجعلنا مميزين".

وكان لاعب الوسط إيمري دجان الوحيد من أصل 26 لاعبًا لم يخضع للتمارين يوم الثلاثاء، بيد ان الاتحاد المحلي قال ان غيابه كان بداعي الاحتياط فقط.

أكمل كل من أنتونيو روديغر، الحارس مانويل نوير وباسكال غروس التمارين، رغم معاناتهم من إصابات طفيفة.