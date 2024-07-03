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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي نادي الإسماعيلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بالجولة 29 من مباريات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا القنوات الناقلة

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاربعاء على ملعب ستاد المقاولون العرب.

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت قناة أون تايم سبورت مهمة التعليق على مباراة الاسماعيلي وسيراميكا كيلوباترا إلى المعلق أيمن الكاشف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 31 نقطة، بواقع 7 انتصارات و10 تعادلات و11 هزيمة.

