نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دوت الخليج يكشف كواليس انفراجة أزمة الثلاثي المنضم للمنتخب الأولمبي وحقيقة تأجيل الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انتظار العديد وتوجه الأنظار والبحث عن الجديد داخل قائمة المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي ورفاقه التي ستطير إلى العاصمة الفرنسية، باريس، لخوض الأولمبياد ومابين الكثير من الأخبار والكثير من الحديث حول من سينضم لصفوف للفراعنة الصغار وبين رفض الأندية المحلية والأوروبية إرسال نجومهم للمنتخب الأولمبي؛ حرص موقع “دوت الخليج” على كشف التفاصيل النهائية وما توصلت إليه الأزمة مؤخرًا.

محاولات لضم ياسر إبراهيم ضمن الثلاثي الكبار في قائمة المنتخب الأولمبي

صرح مصدر خاص لـ "دوت الخليج" بانفراجة تلك الأزمة وذلك بعد اجتماع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية بمسؤلي الأندية والوقوف على موقف كل فريق من حيث انضمام اللاعبين لأبناء ميكالي والتي أسفرت عن إبلاغ مسئولي أندية اللاعبين المنضمين للمنتخب الأولمبي من أجل الانتظام في معسكر المنتخب الذي ينطلق غدًا والاستقرار على ضم كلًا؛ من أحمد سيد "زيزو" ومحمد النني كلاعبين فوق السن ومحاولات أخيرة مع الأهلي من أجل ضم ياسر إبراهيم.

وفي حال فشل انضمام ياسر؛ سيكون زيزو والنني فقط هما اللاعبين فوق السن ضمن قائمة منتخب مصر.

مصدر لـ “دوت الخليج”: لا نية لتأجيل بطولة الدوري المصري

كما أضاف المصدر أنه لا توجد نية لتأجيل الدوري المصري وأن البطولة سوف تستكمل مشددًا بأن كل ما يشاع حول تأجيل أو إلغاء البطولة ما هو إلا شائعات.

كما وجه الشكر لرئيس رابطة الأندية المصرية النائب أحمد دياب على مجهوداته واجتماعاته المكثفه من أجل إنهاء تلك الأزمة وارضاء جميع الأطراف والتي تصب في صالح المنتخبات والكرة المصرية.

ويدخل منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى معسكرًا مغلقًا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

هذا ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر الأولمبي القاهرة إلى باريس يوم 13 من يوليو الجاري على متن طائرة خاصة وذلك من أجل خوض أن منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس والتي تنطلق في 24 يوليو وتستمر حتى 10 أغسطس.