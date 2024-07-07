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أحمد جودة - القاهرة - أعلن قطاع الألعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي الشرق الاوسط وشمال افريقيا برئاسة الدكتور شريف الفولى عن حصة قطر وباقي برامج المنطقة المشاركة في الألعاب العالمية الشتوية والتي تستضيفها مدينة تورنيو الإيطالية ويجدر الإشارة إلى مدينة تورينو الإيطالية ستستضيف الالعاب الشتوية في ثلاث بلديات وهي باردونيكيا، سيستريير، براجيلاتو، وتقام في الفترة من 8 وحتى 16 مارس 2025، من بين مشاركة 2500 لاعب ولاعبة من 101 دولة ، بالإضافة إلى 625 مدربا و3 آلاف متطوعا، ومن المتوقع مشاركة 300 ألف متفرج، ويأتي الإعلان عن حصص الدول عقب كشف إيطاليا عن شعار الألعاب وبدء الاستعدادات الجادة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير والذى يقام كل اربع سنوات، ولم تقام الالعاب الماضية التي كان من المقرر اقامتها في كازان 2021 بسبب تفشى متحور كورونا دلتا بلاس

الاولمبياد الخاص الدولي يعلن عن قطر السعودية بالألعاب العالمية الشتوية بإيطاليا 2025.. ابطال العنابي يجرون على ثلج ايطاليا بلاعب ولاعبه

وكشف الفولى بأن قطر سوف تشارك ببعثة قوامها 6 أفراد من بينهم لاعب ولاعبه يجرون على الثلج بالإضافة إلى مدرب ومدربة وادارى ورئيسا للبعثة.

ويبلغ إجمالي بعثة المنطقة المشاركة في الالعاب 184 فردا بينهم 84 لاعبا ولاعبه يمثلون 17 دولة هي مصر، الجزائر، البحرين، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان،قطر، السعودية، فلسطين،تونس،الامارات، حيث تشارك مصر ببعثة قوامها 15 فردا بينهم 6 لاعبين عبارة عن ثلث ذكور وثلاث اناث واثنين اداريين بالإضافة إلى 6 مدربين ورئيسا للبعثة، وتشارك الجزائر بوفد مكون من 6 افراد عبارة عن لاعبين لاعب ولاعبه ومدربين وادارى ورئيس بعثة، بينما تشارك البحرين بوفد مكون من 6 افراد عبارة عن لاعبين ومدربين وادارى ورئيس بعثة وتشارك ايران ببعثة قوامها 10 افراد عبارة عن 4 لاعبين 2 ذكور و2 اناث واربع مدربين وادارى ورئيس بعثة، بينما تشارك العراق بوفود مكون من 13 فردا عبارة عن 8 لاعبين و2 اداريين ومدربين ورئيس بعثة، بينما تشارك الاردن ببعثة مكونه من 13 فردا عبارة عن 8 لاعبين واداريين ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك الكويت ببعثة مكونة من 8 افراد عبارة عن 3 لاعبين لاعب ذكر ولاعبتين انثى وادارى و3 مدربين وادارى ورئيس بعثة، وتشارك لبنان ببعثة قوامها 6 افراد عبارة عن لاعبين ذكر وانثى ومدربين وادارى ورئيس بعثة، وتشارك ليبيا ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعبين ذكر وانثى وادارى ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك موريتانيا ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبه وادارى ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك المغرب ببعثة قوامها 17 فردا عبارة عن 10 لاعبين عبارة عن لاعب ذكر و9 اناث وادريين واربع مدربين بالإضافة إلى رئيس بعثة، وتشارك عمان ببعثة قوامها 15 فردا عبارة عن 6 لاعبين 3 ذكور و3 اناث واداريين و6 مدربين ورئيس بعثة، وتشارك فلسطين ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبه ودارى ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك قطر ببعثة قوامها 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبه ومدربين وادارى ورئيس بعثة، وتشارك السعودية ببعثة قوامها 20 فردا عبارة عن 12 لاعبا ولاعبة واداريين و5 مدربين ورئيس للبعثة، وتشارك تونس ببعثة مكونه من 6 أفراد عبارة عن لاعب ولاعبة وادارى ومدربين ورئيس بعثة، وتشارك الامارات ببعثة مكونة من 25 فردا وهى اكبر بعثات منطقة الشرق الاوسط وشكال افريقيا حيث تضم 11 لاعبا 5 ذكور و6 اناث واداريين و11مدربا بالإضافة إلى رئيسا للبعثة