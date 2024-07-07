الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات

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أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق السابع من شهر مايو لعام 2024 مجموعة من المباريات القوية لحساب البطولات العربية والعالمية المختلفة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات تأتي وفق ما يلي:- 

الدوري المصري

  • 17:00 بلدية المحلة--: -- المصري البورسعيدي            
  • 20:00 الجونة--: -- سيراميكا كليوباترا              
  • 20:00 الزمالك--: -- الإسماعيلي

كأس العراق

  • 21:00 الشرطة--: -- النفط
  • 21:00 القوة الجوية--: -- الزوراء

الدوري البرازيلي

  • 01:00 إنترناسيونال--: -- فاسكو دي غاما 
  • 01:30 أتلتيكو غويانيينسي--: -- أتلتيكو باراناينسي         
  • 01:30 سبورت كلوب فيتوريا--: -- كريسيوما              
  • 01:30 بالميراس--: -- باهيا
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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