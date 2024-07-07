نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق السابع من شهر مايو لعام 2024 مجموعة من المباريات القوية لحساب البطولات العربية والعالمية المختلفة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات
مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات تأتي وفق ما يلي:-
الدوري المصري
- 17:00 بلدية المحلة--: -- المصري البورسعيدي
- 20:00 الجونة--: -- سيراميكا كليوباترا
- 20:00 الزمالك--: -- الإسماعيلي
كأس العراق
- 21:00 الشرطة--: -- النفط
- 21:00 القوة الجوية--: -- الزوراء
الدوري البرازيلي
- 01:00 إنترناسيونال--: -- فاسكو دي غاما
- 01:30 أتلتيكو غويانيينسي--: -- أتلتيكو باراناينسي
- 01:30 سبورت كلوب فيتوريا--: -- كريسيوما
- 01:30 بالميراس--: -- باهيا