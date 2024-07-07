نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق السابع من شهر مايو لعام 2024 مجموعة من المباريات القوية لحساب البطولات العربية والعالمية المختلفة. مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-7-2024 في جميع البطولات تأتي وفق ما يلي:- الدوري المصري 17:00 بلدية المحلة--: -- المصري البورسعيدي

20:00 الجونة--: -- سيراميكا كليوباترا

20:00 الزمالك--: -- الإسماعيلي كأس العراق 21:00 الشرطة--: -- النفط

21:00 القوة الجوية--: -- الزوراء الدوري البرازيلي 01:00 إنترناسيونال--: -- فاسكو دي غاما

01:30 أتلتيكو غويانيينسي--: -- أتلتيكو باراناينسي

01:30 سبورت كلوب فيتوريا--: -- كريسيوما

01:30 بالميراس--: -- باهيا