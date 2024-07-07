نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بييلسا يصدم برشلونة بشأن إصابة أراوخو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروجواي، إن لاعبه رونالد أراوخو "تعرض لإصابة عضلية"، وسيخضع للفحوصات اللازمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

بييلسا يصدم برشلونة بشأن إصابة أراوخو

بينما أوضح أن ماتياس فينيا خرج من مواجهة البرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا، بسبب إرهاق عضلي في منطقة الفخذ.

وعقب الفوز على البرازيل بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل السلبي، قال بييلسا "فينيا لا يعاني من إصابة عضلية، بل من إرهاق عضلي في الجزء الخلفي من الفخذ".

وفي المقابل، أشار المدرب الأرجنتيني إلى أن "ما يعاني منه أراوخو هو إصابة عضلية، أعتقد أنه سيتم تأكيدها عندما يخضع للفحوصات".

وسقط أراوخو على الأرض ووضع يديه على وجهه خلال لقاء البرازيل، واقترب منه زملاؤه والمنافسون بسرعة، وتم طلب التبديل على الفور.

وخرج أراوخو من الملعب باكيا، وتم استبداله بخوسيه ماريا خيمينيز.

ويملك أراوخو تاريخا طويلا من المشاكل العضلية (تعرض ل8 إصابات منذ ظهوره الأول مع برشلونة في عام 2019).

وتأهلت أوروجواي إلى الدور نصف النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة، حيث ستواجه كولومبيا يوم الأربعاء.

