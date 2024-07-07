نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "نلعب 12 شهرًا بلا راحة".. شيكابالا ينتقد الرابطة بعد تجاهل وفاة أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسئولو الرياضة المصرية، بتأجيل الأسبوع الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز، حدادًا على روح اللاعب الراحل أحمد رفعت، نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

شيكابالا ينتقد عدم تأجيل مباريات الدوري حدادًا على رفعت

نشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لأحمد رفعت، وعلق عليها: "الدوري هذا العام تم تأجليه أكثر من مرة بسبب ودون سبب".

وتابع: "وهو ما يجعلنا كلاعبيين نلعب تقريبًا 12 شهر في السنة كل دوري وندخل في الدوري اللي بعده بلا راحة".

وأضاف: "كان واجبًا علي المسؤولين تأجيل هذا الاسبوع 3 أيام على الأقل حداد علي المغفور له باذن الله أحمد رفعت، وده كان أهم من كل أسباب التأجيل السابقة".

وتُوفي أحمد رفعت صباح السبت، بعد صراع مع المرض، عقب تعرضه لأزمة قلبية بشكل مفاجئ، خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في مارس الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.