نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ميكالي يفاجئ إبراهيم عادل بقرار مثير قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، اللاعب إبراهيم عادل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقرار مثير؛ قبل أيام قليلة من مواجهة فريقه أمام الأهلي.

ميكالي يرفض خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب الأولمبي

وكشف الإعلامي "رجائي رمزي" عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" ميكالي يرفض مغادرة أي لاعب من معسكر منتخب مصر الأولمبي، قبل ساعات من السفر إلى مدينة نانت الفرنسية".

وأضاف:" ميكالي يتمسك بسفر إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، مع بعثة المنتخب الأولمبي؛ إلى فرنسا، ويرفض ترك اللاعب في مصر للمشاركة مع فريقه في مباراة الأهلي".

وأشار رجائي رمزي:" ميكالي كشف أن سبب تمسكه بإبراهيم عادل أو اي لاعب داخل البعثة، حتى لا يعتمد على محمود صابر في أول مباراتين".

واختتم:"هاني سعيد أكد على حاجة فريق بيراميدز لعودة إبراهيم عادل، من أجل المشاركة في مباراة الأهلي، بداية من يوم الأربعاء، حتى يشارك في التدريبات ".