كوبا أمريكا.. كندا ضد أوروغواي المركز الثالث

كوبا أمريكا.. كندا ضد أوروغواي المركز الثالثيلتقي منتخبا الأوروغواي وكندا غدا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل منتخب كندا لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدفين دون رد، في لقاء الدور قبل النهائي، في حين تلقى الأوروغواي خسارة صادمة أمام كولومبيا بهدف دون رد، في نصف النهائي.

ويسعى منتخب الأوروغواي إلى تحقيق الفوز لتعويض الخروج المخيب من نصف النهائي، بخسارة صادمة أمام المنتخب الكولومبي بهدف دون رد بعد أن كان يطمح لإضافة اللقب الـ 16 في تاريخه والذي يتقاسمه مع الأرجنتين، بـ (15) لقبا لكل منهما.

وكان منتخب الأوروغواي يمني النفس في الذهاب بعيدا في البطولة القارية، حتى المباراة النهائية، حيث كان أبرز المنتخبات المرشحة للوصول إلى النهائي، بعد تألقه في مرحلة المجموعات، وتأهله إلى الأدوار الإقصائية، متربعا قمة المجموعة الثالثة بتحقيقه العلامة الكاملة برصيد (9) نقاط، بعد أن حقق الفوز في المباريات الثلاث.

في المقابل، يطمح منتخب كندا لظهور مميز بالفوز على الأوروغواي والظفر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، لتعويض الخروج من قبل النهائي على حساب الأرجنتين حاملة اللقب بهدفين نظيفين وأحراز المركز الثالث.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي بعد غد /الأحد/ بالتوقيت المحلي (صباح الاثنين المقبل) في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب (هارد روك) بمدينة ميامي.