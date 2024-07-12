جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة لمؤازرة الفريق ضد نظيره بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التوافد على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمؤازرة الفريق ضد نظيره بيراميدز، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

واحتشدت جماهير الأهلي أمام بوابات استاد القاهرة، قبل ساعات من انطلاق المباراة، حيث حرصت على رفع لافتة للراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذي توفى فجر السبت الماضي، بعد توقف عضلة القلب، طالبت الجماهير بإظهار الحقيقة في ملف أزمة اللاعب قبل وفاته.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يدير طاقم حكام إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الفريقين، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.

ويعاون روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.