نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. ورطة في الزمالك بعد إعلان اقامة السوبر الافريقي في السعودية وحسم جدل ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الزمالك في ورطة.. ترك آل الشيخ يعلن إقامة السوبر الإفريقي في السعودية والأبيض يرد (خاص)

أعلن المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية.

وكتب المستشار ترك آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الإعلان عن اتفاق مع رئيس الكاف الدكتور باتريس موتسيبي لاستضافة كأس السوبر الإفريقي النهائي التاريخي بين الأهلي والزمالك ضمن موسم الرياض 2024".

وواصل ترك آل الشيخ حديثه: "مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ستذاع عبر قنوات MBC & Bein Sports".

وتأكد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك مساء يوم 29 سبتمبر المقبل بين بطل دوري أبطال إفريقيا وبطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية عن الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وتشير إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية إلى بوادر أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء.

وتعود الأزمة إلى شهر أبريل الماضي حيث خرجت تقارير إعلامية وقتها تشير إلى إقامة مباراة الزمالك والأهلي في مسابقة الدوري المصري في المملكة العربية السعودية.

وأعلن المستشار ترك آل الشيخ وقتها عن موافقة مجلسي إدارة الزمالك والأهلي وكذلك مسؤولي رابطة الأندية على إقامة مباراة القمة في المملكة العربية السعودية وهو ما نفاه نادي الزمالك لاحقًا.

اشتعلت الأزمة في أبريل الماضي حيث خرج المستشار ترك آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية مهاجمًا مسؤولي الزمالك بعدما أعلنوا رفضهم إقامة مباراة القمة في المملكة العربية السعودية.

بداية الأزمة جاءت من المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك الذي كتب عبر صفحته الرسمية أن ناديه سيخوض مباراة القمة في القاهرة بالموعد المحدد.

وعلق ترك آل الشيخ ردًا على بيان المتحدث باسم الزمالك قائلا: "مساء الخير...عاوز اسأل سؤال هوا ايه يعني الاعتذار عن شي اساسًا لم يحصل، الفيفا رفض لعب أي مباريات لدوري خارج القاره، فعشان كذا أساسًا لم نكمل الموضوع واعتذرنا للشركه المحترمة المتحدة واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجودة وأغلق الملف من يومين".

وتابع ترك آل الشيخ: "الأخ المتحدث حاول تاخذ البطولة في شيء آخر إذا لم تستطع أخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين".

خرج المستشار ترك آل الشيخ بعدها في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير موضحًا تفاصيل إلغاء إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية.

وقال ترك آل الشيخ: "تمّ إلغاء قرار إقامة المباراتين بين الأهلي والزمالك في السعودية، إذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يسمح بلعب مباريات الدوري خارج القارة إلا لظروف طارئة".

وأكد رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية أن مسؤولي الأهلي والزمالك وافقا على خوض المباراتين في المملكة العربية السعودية معلقًا: "تم الاتفاق على جميع الأمور المالية واللوجستية، لكن قوانين الفيفا أدت إلى إلغاء الفكرة".

واختتم ترك آل الشيخ: "المسؤولين الرياضيين في مصر خاطبوا الفيفا للسماح بإقامة المباراتين في السعودية، لكن نسبة وصول رد إيجابي ضئيلة جدًا".

وفيما يتعلق بمزاعم رفض فريق الزمالك اللعب في المملكة، قال: "هل الطريقة الصحيحة أن يدعي أحدهم أن ناديه رفض خوض المباراتين؟..ما حصل عيب، عيب تقول رفضنا وأنت موافق، وأنت لو وافقت الفيفا كنت ستكون أول المتواجدين في الطائرة".

وطالب ترك آل الشيخ مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافته التي تجمع اسمه من على المبني الاجتماعي بمقر نادي الزمالك.

من جانبه علق مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي على خبر إقامة مباراة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية.

وأكد المصدر أن الزمالك ليس لديه أي مانع من إقامة المباراة في المكان الذي يحدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موضحا أن "كاف" صاحب الحق في اختيار مكان إقامة المباراة.

وأتم المصدر موضحًا أن المسؤولين بنادي الزمالك لا يهمهم مكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي موضحًا أن التركيز الأكبر هو حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

جهاد جريشة يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

علق جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، على ركلة جزاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز.

وقال جهاد جريشة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "لا يوجد ركلة جزاء للأهلي في لعبه حسين الشحات التي تم احتسابها".

وتابع: وكان على الفار أن يتدخل ويلغي القرار، فاحتساب الحكم لركلة جزاء للأحمر لصالح حسين الشحات قرار خاطئ".

وشدد: " حسين الشحات كان يستحق الحصول على بطاقة صفراء لأنه تدخل على بطن لاعب بيراميدز حمدي".

وأردف: "الأهلي يستحق ركلتي جزاء أمام بيراميدز، الأولي لصالح محمد عبد المنعم والثانية لصالح إمام عاشور".

وواصل: "ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي غير صحيحة إطلاقا".

واختتم جهاد جريشة حديثه قائلًا: "لا بد عندما يتم استقدام طاقم تحكيم أجنبي يكون من المصنفين".

