محافظ بورسعيد يتفقد "المدينة الرياضية" لمتابعة سير العمل والأنشطة الرياضية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم السبت، "المدينة الرياضية" بمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل والأنشطة الرياضية بها، ضمن جولاته الميدانية اليومية بجميع الأحياء، حيث رافقه خلالها منصور بكري السكرتير العام، وسمر الموافي رئيس حي الضواحي، ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة.

محافظ بورسعيد يتفقد المدينة الرياضية

وخلال جولته داخل المدينة الرياضية، تفقد محافظ بورسعيد الملاعب المتعددة وحمام السباحة، وصالات الأنشطة، والنادي الصحي، ومجمع ملاعب الإسكواش.

واستعرض المحافظ الأنشطة والبرامج المنفذة بالمدينة ومدى إقبال الأعضاء ومرتادي المدينة الرياضية، مستمعًا لجدول المسابقات والبطولات التي تستضيفها المدينة خلال العام.

وشهد محافظ بورسعيد ختام "الدورة الدولية التخصصية السادسة للميني فوتبول"، التي تقام تحت رعاية الاتحاد العربي للميني فوتبول.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم للأنشطة الرياضية للشباب والارتقاء بمستوى المنشآت الرياضية وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وتأهيل الكوادر الشبابية والرياضية على أعلى مستوى.

وشدد محافظ بورسعيد على مواصلة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة، من أجل خدمة المواطنين والنشء والشباب من خلال تنفيذ مختلف المشروعات والبرامج بتلك المنشآت، وجذبهم لممارسة مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية بها، بجانب متابعة أداء تلك المنشآت للتأكد من تحقيق رسالتها في خدمة المواطن.