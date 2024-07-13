رسميًا.. نادي اتحاد جدة يُعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم السبت، التعاقد بشكل رسمي مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان لتولي الدفة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

اتحاد جدة يتعاقد مع لوران بلان

كتب حساب الاتحاد الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “نرحب بالمدرب لوران بلان في نادي الاتحاد”.

وتعاقد نادي الاتحاد، مع الفرنسي لوران بلان ليقود فريق اتحاد جدة لموسمين، حتى يونيو 2026.

ويأتي التعاقد مع لوران بلان، ليقود الفريق الكروي الأول بعد فسخ عقد المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.