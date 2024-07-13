نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير الرياضة يفجر مفاجأة: ميكالي هدد بالرحيل عن منتخب مصر قبل الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة كبيرة بإعلانه أن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كان يفكر في الاستقالة من منصبه قبل مشاركة “الفراعنة” في أولمبياد باريس 2024 خلال هذا الشهر، وذلك بسبب الأزمات المتعلقة بانضمام اللاعبين.

ميكالي هدد بالرحيل عن منتخب مصر الأولمبي

صرح أشرف صبحي خلال جلسته مع الصحفيين: “نحن نواجه العديد من الأزمات ونعمل على حلها يوميًا. في ليلة حلف اليمين، تلقيت اتصالًا هاتفيًا في الساعة 2 صباحًا بخصوص ميكالي، الذي كان يطالب بالرحيل عن المنتخب الأولمبي”.

أوضح الوزير أن ميكالي كان غاضبًا بسبب أزمة انضمام اللاعبين، ورفض الأندية السماح للاعبين الثلاثة فوق السن بالانضمام إلى المنتخب. أضاف أنه تم احتواء الأزمة قبل سفر البعثة إلى الأولمبياد، معربًا عن أمله في النجاح والتوفيق لجميع أفراد البعثة المصرية ورفع اسم مصر عاليًا في الأولمبياد.

قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي، البرازيلي روجيرو ميكالي، قائمة المنتخب التي ستشارك في المعسكر الحالي استعدادًا لأولمبياد باريس 2024. تضم القائمة 22 لاعبًا هم: “حمزة علاء، وعلي الجابري، ومحمد سيحا، محمد طارق، وحسام عبد المجيد، وأحمد عيد، ومحمد حمدي، وعمر فايد، وكريم الدبيس، محمد النني، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وزياد كمال، وأحمد قطة، وعلي زعزع، ومحمود جهاد، وأحمد نبيل كوكا، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل، ومصطفى سعد ميسي، وبلال مظهر، وأحمد سيد زيزو”.

جدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

سوف يخوض المنتخب المصري منافسات المجموعة التي تضم إسبانيا، أوزبكستان، والدومينيكان. إليكم مواعيد المباريات: