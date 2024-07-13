نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اهتمام الهلال والنصر.. ريال مدريد يحسم مصير نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية ألمانية عن وجود صراع بين الهلال والنصر على خطف الألماني أنطونيو روديجر نجم دفاع ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يرفض رحيل روديجر

لفتت شبكة سكاي سبورتس الألمانية أن ناتشو فيرنانديز نجم دفاع ريال مدريد كان قد انضم إلى الدوري السعودي مؤخرًا للقادسية وهناك رغبة بالتعاقد مع زميله.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن هناك منافسة قوية بين الهلال والنصر على الفوز بخدمات أهم نجوم الملكي غي الموسم الماضي ومنحه أعلى راتب في العالم.

وأكدت الشبكة الألمانية أن ريال مدريد لا يستطيع التفريط في خدمات روديجر بسبب رحيل ناتشو وغياب دافيد ألابا لفترة طويلة بسبب إصابة الركبة القوية.

وأفادت الشبكة الألمانية بأن روديجر البالغ من العمر 31 عامًأ يرغب في الاستمرار في ريال مدريد ويرتبط بعقد لمدة موسمين مقبلين حتى صيف 2026.

وألمحت الشبكة الألمانية أن ريال مدريد حصل على خدمات روديجر بشكل مجاني قادمًا من تشيلسي عام 2022 ولعب أكثر من 100 مباراة، حيث خاض 101 مباراة بقميص بطل دوري أبطال أوروبا وسجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.