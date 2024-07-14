نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: لست عضوًا برابطة الأندية ولا أجمع بين منصبين.. أعمل متطوعًا وماخدتش مليم من الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات، أنه يتقبل يتقبل جميع الانتقادات التي يتعرض لها، موضحا موقفه من الجمع بين منصبين.



وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "أنا متعود على الانتقاد اللي بتعرض".



وتابع: "أنا مش موجود في رابطه الانديه المصرية، وأنا فقط مشرف على المسابقات في الدوري لاني عضو اتحاد الكرة".

وأضاف: "ولو أنا مش مشرف على المسابقات هطلع اتكلم ليه؟، كل عضو مجلس إدارة في الاتحاد المصري لكرة القدم معاه ملف بيشرف عليه وانا مسؤول عن الاشراف على المسابقات فقط لا غير".

وواصل: "الناس بتقول إني بجمع بين منصبين والكلام ده مش صح لأن مينفعشي الجمع بين منصبين اصلا ".

وأوضح: "اللائحة بتنص أن مفيش عضو اتحاد الكرة ينفع يدخل انتخابات وهو عضو مجلس إدارة نادي، أو مدير منطقة، وانا لا أشغل أي منصب بنادي سبورتنج".



وشدد: "هما هما نفس الأشخاص اللي بيهاجموني، وبيقولوا اني شغال في كذا منصب والكلام ده مش صح".



وأردف: "في الأزمة الأخيرة طلعنا الأوارق الخاصة بالمؤجلات، وقولنا للناس وشرحنا وبرضو محدش بيصدق".

واستطرد: "في غيابي الدوري استمر 13 شهرا وموسم اخر انتهى أوائل شهر أكتوبر".



واختتم عامر حسين حديثه قائلًا: "شغال تطوعي وعمري ما خدت ولا مليم من الشغلانه دي على مدار 30 سنة".