نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شهد سعيد: سأعتزل الدراجات نهائيًا ولن أشارك بمونديال باريس (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت شهد سعيد السوشيال ميديا ومحركات البحث في مصر، منذ الخميس الماضي، عقب إعلان انضمامها لبعثة المنتخب المصري للدراجات في أولمبياد باريس، بينما علقت شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات، على واقعة تسببها في إصابة اللاعبة جنة عليوة في إحدى سباقات الدراجات، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “كلام الناس” مع الإعلامية ياسمين عز.

شهد سعيد تعتذر وتعتزل

وقالت شهد سعيد في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”، باكية:" أنا مش متعمدة إصابة جنة عليوة ".

وأضافت شهد سعيد:" إحنا بنمشي ورا الآراء الموجودة على السوشيال ميديا "، مضيفة:" أنا أخطأت لكن مش لدرجة الهجوم الكبير الذي تعرضت له ".

وتابعت شهد سعيد:" أنا اعتذرت لجنة عليوة وهي رفضت اعتذاري "، مضيفة:" لو انا مكان جنة عليوة مكنتش هعمل حاجة ولما تيجي تعتذرلي خلاص هيكون الموضوع خلص ".



تعرضت جنة لإصابة باشتباه في ارتجاج في المخ مع كسور في الضلوع بسبب شهد سعيد.

وأعلن اتحاد الدراجات المصري في ذلك التوقيت إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بعد تسببها في إصابة زميلتها خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

قبل أن تظهر شهد سعيد، ضمن صور البعثة الرسمية المصرية المقرر مشاركتها في أولمبياد باريس وهو ما أثار غضب الكثيرين.

وسئُلت شهد في تصريحات عبر قناة "صدى البلد" عن ماذا سيكون رد فعلها لو نفس الواقعة كانت حدثت معها؟، ردت، قائلة: "والله ما كنت هعمل حاجة، وكنت سأقبل اعتذارها لو كنت أنا مكانها، مثل هذه المواقف تحدث في الدراجات، وما الذي يدفعني لفعل ذلك؟، ما حدث ليس تعمد مني ضد جنة".

وأضافت: "أعرف أن الناس لا تريدني أن أمثل مصر في الأولمبياد، ولكن هم ظلمني، وأنا أتمنى تمثيل مصر".

وأكملت: "تعبت كثيرًا لمدة 3 سنوات من أجل أن استطيع تمثيل مصر في الأولمبياد".

وتابعت: "لن أمارس رياضة الدراجات مرة أخرى (مش عاوزة ألعب عجل تاني)، ولن أذهب للأولمبياد وأقدم الآن اعتذارا عن عدم المشاركة في باريس 2024".

وأكدت: "قررت عدم المشاركة في أولمبياد 2024 بسبب هجوم الناس ضدي وعدم رغبتهم في تمثيل مصر".

وأتمت: “نحن نتأثر بما يقال عبر السوشيال ميديا”.

رد وزارة الشباب والرياضة على أزمة شهد سعيد

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن آخر مستجدات أزمة سفر شهد سعيد لاعبة منتخب مصر للدراجات بعد واقعة إيذاء زميلتها جنة عليوة.

وقال صبحي في جلسة مع الصحفيين ان اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر ادريس شكلت لجنة لبحث أزمة مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدرجات في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاء تشكيل لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رئيسا، وعضوية كلا من المستشار طارق أبوزيد، المستشار محمد مصطفى، المحامي هيثم علي، المحامي محمد الأسيوطي.

وتعقد لجنة القيم في اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعها اليوم السبت وإصدار القرار النهائي غدا الاحد بشأن بحث كافة التفاصيل المتعلقة بأزمة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدراجات، على أن يتم إعلان القرار النهائي يوم الأحد المقبل.