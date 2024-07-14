نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومو الإيطالي يقترب من ضم لاعب مانشستر يونايتد السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير إيطالية عن إقتراب نادي كومو الصاعد حديثًا للدوري الايطالي في الحصول علي خدمات اللاعب الدولي الفرنسي رافائيل فاران في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن اللاعب الفرنسي بالفعل وافق علي عرض كومو ومن المنتظر أن يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة خلال أيام القادمة.

والجدير بالذكر أن المان يونايتد مع نهاية الموسم أعلن عن رحيل رافائيل فاران عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده مع النادي.

رافائيل فاران يوافق علي الانضمام للدوري الايطالي

وأنتقل المدافع الفرنسي إلي مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف ريال مدريد عام 2021 بمقابل 40 مليون جنية استرليني.

وقضي فاران البالغ من العمر 31 عام، 3 مواسم داخل جدران الفريق الانجليزي، شارك خلالهم في 95 مباراة.