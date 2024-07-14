أحمد سامي: شكل الدوري الجديد مضر.. وهذا موقفي من تجديد عقدي مع سموحة

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن رأيه في شكل الدوري المصري الممتاز الجديد، وعن موقفه النهائي من تجديد عقده مع النادي السكندري.

نتيجة مباراة سموحة والبنك الأهلي في الدوري

ونجح فريق سموحة في تحقيق الفوز على نظيره البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات أحمد سامي عن شكل الدوري المصري

وأكد أحمد سامي، في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لعبنا أمام فريقا كبيرا وأهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول، لكننا حققنا هدفنا في النهاية، ولدينا عنصري الخبرة والشباب في فريقنا والسذاجة كلفتنا إهدار العديد من النقاط في بداية المسابقة".

وتابع عن شكل الدوري في الموسم الجديد: "ما بلاش رأيي.. الشكل الجديد سيكون مضر فنيا، الأهلي والفرق الأخرى التي تشارك في إفريقيا تحصل على أموال نظير المشاركة في تلك البطولات وكذلك لدى تلك الفرق قوائم كبيرة لذلك لا بد من عدم تأجيل المباريات واللائحة تسير على الجميع، لذلك أرى أن الشكل الطبيعي للدوري هو أفضل شئ ولكن دون تأجيلات".

وأشار: "كل الدول لديها بطولات أخرى، الفرق السعودية تذهب إلى اليابان والدوريات هناك طبيعية".

واختتم عند سؤاله عن إمكانية تجديد عقده مع سموحة: "فرج عامر رمز كبير في سموحة وكذلك مجلس إدارة النادي وإن شاء الله مستمر مع سموحة الموسم المقبل مش محتاج أجدد".