نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب VS كولر.. أزمة كبرى داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش القلعة الحمراء في الوقت الحالي، أزمة قوية بين المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، وإدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، بسبب ملف الصفقات الصيفية الجديدة، للتي طالب المدرب بضمها.

وطالب المدرب السويسري، بالتعاقد مع صفقتين في اللاعبين الأجانب هذا الصيف، وكانوا التونسي محمد علي بن رمضان، والمغربي يحيى عطية الله، ولكن فشل مسؤولي الأهلي في حسم الصفقتين.

- أزمة داخل الأهلي بسبب كولر

وشن كولر هجوما قويا على إدارة الفريق خلال المؤتمر الصحفي الأخير بعد الفوز أمام المقاولون العرب في الدوري المصري برباعية.

وأكد كولر خلال تصريحاته أنه غير راضي عن ملف التعاقدات التي يخوضها مسؤولي الأحمر، وفشلهم في ضم بعض الأهداف الهامة، بجانب التأخر في التحرك نحو اللاعبين.

وشهدت هذه التصريحات غضبا واسعا داخل القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، خاصة وأن الإدارة تحاول تلبيات جميع طلبات المدير الفني في المواسم الماضية.

