نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنة عليوة: الناس افتكروني مت لما شافوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت جنة عليوة لاعبه الدراجات عن أزمتها التي حدثت مع زميلتها شهد سعيد منذ أبريل الماضي وتعمد ايذائها ضمن خوضهم أحد السباقات بالطريق الأخيرة.

وقالت عليوة في تصريحات بقناة صدى البلد: "أنا أغمى عليا وكنت بترعش ومدربي كابتن أحمد عادل وناس كتير افتكروني مت لقدرالله وكان عمال يعيط ودكتور عبداللطيف رئيس النادي".

وأضافت: "سرعتنا بتكون في الفينش عالية جدا ودي أقصى سرعة بالسباق وفجأة صفر في الأرض وجسمي كان سخن جدا وشهد اختل توازنها بعد ما جت معايا من اليمين للشمال وكان المفروض تدخل الفينش ولكن محدش يعرف كانت عايزه تكسب ولا تموتني!".

واختتمت: "شهد شدتني عليها بايديها ولو كنت فعلا سندت عليها هقع ناحية الشمال ودي لحظة صعبة جدا وفي منتهي السرعة ومتوقعتش لأن الفينش قدامنا والميدالية كانت هتكون مع أختي خلاص والمنافسة كانت بينا والخطة اتنفذت ومقومتش علر العجلة وسبت شهد تاخد سبرينت لأن حبيبة خدت الميدالية وكان ممكن تاخد المركز الثالث واتفاجئت إنه ا ورايا ومكنتش متوقعة خالص".