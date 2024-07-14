نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: تواصلت مع هيئة ستاد القاهرة لهذا السبب.. وغير صحيح ما تردد عن رحيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات، أنه قد تواصل مع وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة من أجل استضافة المباريات المتبقية هذا الموسم.



وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "تواصلت مع رئيس هيئة ستاد القاهرة من أجل استضافة المباريات المتبقية هذا الموسم".



وتابع: "أشكر وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة لأنه تعرض لهجوم غير مبرر".

وأضاف: "مفيش ملعب نجيل طبيعي في العالم يتحمل الضغط الذي يتعرض له ملعب ستاد القاهرة".



وأكمل: "كولر أشاد بهيئة ستاد القاهرة بعد مباراة بيراميدز لتطوير الملعب خلال أيام قليلة.

وأوضح عامر حسين: "غير صحيح ما تردد عن رحيلي، والمؤجلات تمت بترتيب بطولة الدوري وكل الأمور واضحة".

وواصل: "معاقبة الأندية تتم كل جولة، والانتقادات تحدث بسبب ذلك لأنني أعاقب الجميع".

واستكمل: "عملت مديرا للكرة ورئيسا لقطاع الناشئين بالاتحاد السكندري وتاريخي معروف".

وأردف: "التضارب في التقارير سبب استكمال مباراة بيراميدز وسموحة بنفس الظروف".



واختتم عامر حسين حديثه قائلا: "شرحنا للناس أسباب المؤجلات والتوقفات خلال الموسم والناس اللي بتهاجمنا هما هما".