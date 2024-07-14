تردد القنوات الناقلة لنهائي الكوبا.. ثبتها الآن دون تشفير

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أحمد جودة - القاهرة - وفي نهاية كوبا أمريكا 2024 وبعد مشوار طويل يعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، موعد المباراة النهائية التي تجمع بين الأرجنتين ضد كولومبيا، والتي تقام على ملعب هارد روك، والقنوات الناقلة لها.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني، وهو حامل اللقب وهو يمتلك معنويات مرتفعة بعدما قدم مستوي مميز في البطولة حتى وصل للوقت هذا وللنهائي.

وعلى الجانب الآخر المنتخب الكولومبي، يسعى أيضا للحفاظ على ما قدمه طوال البطولة بعدما قدم مستويات مميزة من دور المجموعات.

موعد مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

وتنطلق المباراة النهائي لكوبا أمريكا 2024 والتي تقام بين الأرجنتين ضد كولومبيا يوم الإثنين 15 يوليو 2024، على ملعب هارد روك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة حكم بداية المباراة، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024

وتذاع مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا عبر شبكة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا.

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية كالتالي:

قمر هيسباسات 30 غربًا

القنوات الإسبانية:

Esport 3

TV 3 Catalunya

تردد القنوات:

11347 H 20858 أفقي

قمر هوتبيرد 13 شرق

القنوات الإيطالية:

Solo calcio

تردد القنوات:

11179 H 27500 أفقي

قمر يوتلسات 5 غرب

القنوات الفرنسية:

L'Equipe TV

تردد القنوات:

12648 V 29500 عمودي

القنوات الإيطالية:

Sport italia

تردد القنوات:

12341 V 31400 عمودي