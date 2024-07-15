إسبانيا بطلة أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها

إسبانيا بطلة أوروبا للمرة الرابعة في تاريخهاتُوِّج المنتخب الإسباني بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه 2-1 على نظيره الإنجليزي، مساء الأحد، في المباراة النهائية، على الملعب الأولمبي في برلين.

أحرز هدفي إسبانيا كل من نيكولاس ويليامز والبديل ميكيل أويارزابال في الدقيقتين 47 و86، بينما سجل كول بالمر هدف إنجلترا الوحيد في الدقيقة 73.

وأنفرد المنتخب الإسباني بهذا الفوز بالرقم القياسي لعدد مرات تتويجه بالكأس القارية بوصوله إلى 4 ألقاب والذي سبق وحققه أعوام 1964، و2008، و2012.