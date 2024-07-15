إسبانيا بطلة أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها
تُوِّج المنتخب الإسباني بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بفوزه 2-1 على نظيره الإنجليزي، مساء الأحد، في المباراة النهائية، على الملعب الأولمبي في برلين.
أحرز هدفي إسبانيا كل من نيكولاس ويليامز والبديل ميكيل أويارزابال في الدقيقتين 47 و86، بينما سجل كول بالمر هدف إنجلترا الوحيد في الدقيقة 73.
وأنفرد المنتخب الإسباني بهذا الفوز بالرقم القياسي لعدد مرات تتويجه بالكأس القارية بوصوله إلى 4 ألقاب والذي سبق وحققه أعوام 1964، و2008، و2012.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسبانيا بطلة أوروبا للمرة الرابعة في تاريخها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.