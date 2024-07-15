ألكاراز يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية

ألكاراز يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانيةتٌوِّج اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا بلقب بطولة ويمبلدون للتنس ثالثة بطولات جراند سلام الأربع الكبرى للمرة الثانية تواليا، عقب فوزه على النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا في النهائي الذي أقيم الأحد.

وحسم ألكاراز نتيجة المباراة أمام منافسه الصربي بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع 6 ـ 2 و 6 ـ 2 و 7 ـ 6.

وجدد اللاعب الإسباني فوزه على ديوكوفيتش بعد تتويجه باللقب العام الماضي على حساب الصربي أيضا بثلاث مجموعات مقابل اثنتين.

كما حقق الانتصار الثالث على ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة بينهما مقابل ثلاثة انتصارات أيضا للصربي.

وهذا هو اللقب الرابع للاعب الإسباني البالغ 21 عاما في بطولات جراند سلام الأربع الكبرى والتي بدأها في أمريكا المفتوحة 2022 ثم ويمبلدون 2023 وفرنسا المفتوحة 2024 ثم ويمبلدون 2024، وهو اللقب الخامس عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وكان كارلوس ألكاراز قد تأهل إلى نهائي ويمبلدون بعد تغلبه على الروسي دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالميا بثلاث مجموعات لواحدة.

من جهته فشل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 37 عاما صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولات جراند سلام الأربع الكبرى بـ 24 لقبا، في الثأر من نظيره الإسباني في نهائي ويمبلدون وفي تحقيق لقبه الثامن في البطولة الإنجليزية، ومعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب التي يمتلكها السويسري روجيه فيدرير.

وكان نوفاك دجوكوفيتش تأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون بفوزه على الإيطالي لونتسو موزيتي بثلاث مجموعات دون مقابل بواقع (6 - 4) و(7 - 6) و (6 - 4)، وخاض النجم الصربي المباراة النهائية السادسة تواليا له والعاشرة في مسيرته الاحترافية في ويمبلدون والـ37 في 75 بطولة كبرى خاضها حتى الآن.