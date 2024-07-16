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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة توقيع علي معلول ظهير ايسر النادي الأهلي على عقود تجديده مع الفريق لمدة موسمين.

شبانة يفجر مفاجأه.. علي معلول إنتهى من تصوير "برومو" تجديد تعاقده

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن معلول قام خلال

الأيام الماضية بتصوير البرومو الخاص بتجديد العقد إنتظارا للإعلان الرسمي وفق التوقيت المناسب الذي يحدده النادي.

وأتم شبانة بأن كولر مازال متمسك بالتعاقد مع ظهير ايسر أجنبي جديد بالرغم من تجديد معلول في ظل عدم وضوح الرؤية لموعد عودته من الإصابة والحالة الفنية التي سيكون عليها.

