نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي الإيطالي يحدد بديل فيكتور أوسيمين تحسبًا لرحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي نابولي في إبرام العديد من الصفقات المميزة والقوية خلال فترة الانتفالات الجارية، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ووفقًا لخبير الأنتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو فإن نادي نابولي يضع روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال الميركاتو الحالي، تحسبًا لرحيل مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

نابولي يرغب في ضم روميلو لوكاكو

وأضاف رومانو أن اللاعب الدولي البلجيكي يرحب بالانتقال إلي نابولي، خاصة في ظل اللعب تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

والجدير بالذكر أن روميلو لوكاكو البالغ من العمر 31 عام انتقل الموسم الماضي إلي صفوف روما الإيطالي علي سبيل الأعارة قادمًا من تشيلسي الإنجليزي بمقابل 6 مليون يورو.

و شارك اللاعب البلجيكي مع روما الموسم الماضي في 45 مباراة أحرز خلالهم 21 هدف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.