نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على قناة شعبي اف ام، أن المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض رحيل حارس الفريق محمد الشناوي.

كولر يرفض رحيل الشناوي



وتابع شبانة، أن الشناوي تلقى الفترة الأخيرة العديد من العروض أبرزها من نادي الوحدة السعودي.



جاء هذا في الوقت الذي يشهد فيه جمهور الأهلي تراجع لمستوى الحارس الأول بالفريق، اضافة لتألق مصطفى شوبير في الأوقات التي شارك فيها.



واختتم محمد شبانة حديثه مؤكدًا، على أن كولر أعطى الضوء الأخضر للإدارة بمحاولة اقناع الشناوي بالبقاء في الفريق.

