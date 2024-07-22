نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة لبيراميدز: منافسة الأهلى فى الملعب أفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان نادي بيرميدز ظهر مؤخرا مفتعلا للعديد من الأزمات مع الأهلي قبل مباراة اليوم.

شبانة لبيراميدز: منافسة الأهلى فى الملعب أفضل

وأضاف شبانة أن بيراميدز يحاول تشتيت القلعة الحمراء خارج الملعب والتي جاء أخرها اعطاء الأهلي ٥ مقاعد فقط للمقصورة الرئيسية، موضحا ان هذا الأسلوب لم ينجح من قبل ضد منظومة الأهلي والتي لم تنجرف لأي رد على مثل هذه الأزمات لتعطي كامل تركيزها داخل الملعب وحسم مبارياتها وبطولاتها بشكل ناجح.

واختتم شبانة حديثه قائلا: ان الأهلي يمتلك الفرص الأكبر لحسم لقب الدوري بنسبة تصل إلى ٨٠% أيا كانت النتيجة حسب مجموع النقاط والمباريات المتبقية.

