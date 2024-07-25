نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتراجع عن التعاقد مع الماكينة الألمانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند الألماني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن النادي الملكي يرى بأن ماتس هاملز لا يتناسب مع معايير ريال مدريد، فلذلك قرر عدم الدخول في أي مفاوضات لضم المدافع الألماني.

وربطت عدة تقارير صحفية، هوملز بالانتقال إلى صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد فشل ريال مدريد في الحصول على خدمات ليني يورو مدافع ليل الفرنسي الذي انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت التقارير الصحفية بأن ريال مدريد كان يعمل بقوة على التعاقد مع مدافع قوي في الانتقالات الصيفية، من أجل تعويض رحيل ناتشو الذي انتقال إلى صفوف القادسية السعودي.

