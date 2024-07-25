نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر خطاب ينضم لمعسكر منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم عمر خطاب حارس مرمى فريق فيوتشر لمعكسر منتخب الشباب مواليد 2005 استعدادًا لـ أمم إفريقيا للشباب 2025.

عمر خطاب يلتحق بمعسكر منتخب الشباب

يعد عمر خطاب من حراس المرمى المميزين ببنية جسدية قوية وموهبة كبيره لفتت الانظار في منافسات بطولات الشباب في الفترة الأخيرة.

وسبق أن استضافت مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب النسخة الماضية 2023، وستصبح هذه المرة هي الثالثة التي تحتضن فيها أرض الوطن البطولة.

وجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي هو آخر من توج بلقب أمم إفريقيا للشباب.